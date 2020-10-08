Haberler Günaydın Haberleri Şevval Şahin'in olay röportajı sosyal medyada dalga konusu oldu! Yeme rutinini anlatırken kullandığı kelimeler...

'in olay röportajı sosyal medyada dalga konusu oldu! Yeme rutinini anlatırken kullandığı kelimeler...

'den ikinci Duygu Özaslan vakası! Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp parti yapan ve eleştirilerin odağı olan 2018 Türkiye güzeli , sosyal medyada dalga konusu oldu. Şevval Şahin, bir röportajda yemek rutinini anlatırken kullandığı kelimelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Şevval Şahin'in konuşmalarının arasına İngilizce kelimeler sıkıştırması kullanıcılarından tepki topladı. İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan o videosu...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 17:46 Son Güncelleme: 8.10.2020 17:48 ABONE OL
Şevval Şahin sosyal medyada dalga konusu oldu! Şevval Şahin yarım yamalak Türkçesi ile yeme rutinini anlattı...

'den ikinci Duygu Özaslan vakası. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp parti yapan ve eleştirilerin odağı olan 2018 Türkiye güzeli , sosyal medyada dalga konusu oldu.

Şevval Şahin sosyal medyada dalga konusu oldu! Şevval Şahin yarım yamalak Türkçesi ile yeme rutinini anlattı...

, bir röportajda yemek rutinini anlatırken kullandığı kelimelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şevval Şahin sosyal medyada dalga konusu oldu! Şevval Şahin yarım yamalak Türkçesi ile yeme rutinini anlattı...

BOLCA İNGİLİZCE KELİME

Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.

Şevval Şahin sosyal medyada dalga konusu oldu! Şevval Şahin yarım yamalak Türkçesi ile yeme rutinini anlattı...

'in konuşmalarının arasına kelimeler sıkıştırması kullanıcılarından tepki topladı. İşte 'in videosu...

Yeni Duygu Özaslan vakası sosyal medyada olay oldu! İşte Türkiye güzeli Şevval Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce açıklaması | Video

Şevval Şahin sosyal medyada dalga konusu oldu! Şevval Şahin yarım yamalak Türkçesi ile yeme rutinini anlattı...

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi" diyerek kendini savunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şevval Şahin'in olay röportajı sosyal medyada dalga konusu oldu! Yeme rutinini anlatırken kullandığı kelimeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA