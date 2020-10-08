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: ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama...

ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya'nın mı patladı? 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de iddiaları ile gündem oldu. Uçankuş TV'nin haberine göre Serenay Sarıkaya dün gece hastaneye yattı. Cem Yılmaz'ın genç aşkı Serenay Sarıkaya'nın hastaneye ile ilgili gittiği iddia edildi. Üstelik Serenay Sarıkaya'nın bu olayı gizlemek için hastaneye Seren Kaya adı ile yatış yaptığı söylendi. İşte magazin gündemine olarak düşün Serenay Sarıkaya ile ilgili estetik iddialarının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 15:03 Son Güncelleme: 8.10.2020 15:18 ABONE OL
Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama.

ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya'nın mı patladı? 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de iddiaları ile gündem oldu.

Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama.

Uçankuş TV'nin haberine göre dün gece hastaneye yattı. 'ın genç aşkı Serenay Sarıkaya'nın hastaneye ile ilgili gittiği iddia edildi. İşte magazin gündemine olarak düşün Serenay Sarıkaya ile ilgili iddialarının ayrıntıları...

Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama.

SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI

Üstelik 'nın bu olayı gizlemek için Seren Kaya adı ile Maslak Acıbadem'e yatış yaptığı söylendi.

Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama.

Canlı yayında bu konuyu konuşan sunucu ve yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek "Eski patlamış olabilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama.

'dan henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi...

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Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama...
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