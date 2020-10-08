Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama...

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya'nın silikonları mı patladı? 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de estetik iddiaları ile gündem oldu.