Son dakika: Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Kod adı: Seren Kaya! Serenay Sarıkaya saklamaya çalıştı ama...

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya'nın silikonları mı patladı? 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de estetik iddiaları ile gündem oldu.
Uçankuş TV'nin haberine göre Serenay Sarıkaya dün gece hastaneye yattı. Cem Yılmaz'ın genç aşkı Serenay Sarıkaya'nın hastaneye göğüs estetiği ile ilgili gittiği iddia edildi. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşün Serenay Sarıkaya ile ilgili estetik iddialarının ayrıntıları...
SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI
Üstelik Serenay Sarıkaya'nın bu olayı gizlemek için Seren Kaya adı ile Maslak Acıbadem'e yatış yaptığı söylendi.
Canlı yayında bu konuyu konuşan sunucu ve yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek "Eski silikonları patlamış olabilir" ifadelerini kullandı.