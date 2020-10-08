Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez'in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi.

Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, "Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim" dedi.