Haberler Günaydın Haberleri Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile 'in bebekleri dünyaya geldi...

sevgilisi şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti. Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı . Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullandı. Soner Sarıkabadayı oğluna koyduğu isimle de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:27 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:42 ABONE OL
Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

sevgilisi şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti. Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı.

Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

-Madelein Lopez Camelo çiftinden müjdeli haber geldi. ile dünyaevine giren şarkıcı .

Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

Bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftten ilk paylaşım geldi.

Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

oğluna koyduğu isimle de dikkat çekti. İkili, oğullarına Hasan Matias ismini verdi.

Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...

, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez'in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi.

Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, "Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Soner Sarıkabadayı baba oldu! 4 gün önce nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez'in bebekleri dünyaya geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA