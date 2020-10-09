Sanat dünyası gerildi!

MANİDAR BULUNDU

Sanat dünyasında yüksek gerilim! Seda Sayan, geçen hafta Fransız askısı yöntemiyle estetik yaptırıp gençleşti. Operasyon anındaki görüntüleri paylaşan Sayan, "Kimseden gizlim saklım yok" dedi. Ancak olaydan kısa bir süre sonra Muazzez Ersoy'un sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz" notunu düşmesi manidar bulundu.



'O DA ESTETİKLİ' İMASI

Ersoy'un bu notla Seda Sayan'a gönderme yaptığı iddia edildi. Hayranları, Sayan'a "Bu sözlerin hedefindeki isim sizsiniz" diye mesaj yağdırdı. Bunun üzerine Sayan bir takipçisine, Ersoy'un da estetikli olduğunu ima eden şu yanıtı verdi: "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar ah, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler!"

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