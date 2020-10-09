Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Muazzez Ersoy'un bu paylaşımında Seda Sayan'a göndermede bulunduğu iddia edildi. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

Seda Sayan'a gelen yorumlar arasında öyle biri vardı ki Kadırgalı lakaplı sanatçıyı çıldırttı. Seda Sayan erkek bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken ağzını bozdu.