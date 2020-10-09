Haberler Günaydın Haberleri Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Kadırgalı ! canlı yayında yaptırdığı operasyon sonrası gündem olmuştu. Seda Sayan'ın paylaştığı filtreli bir fotoğrafını sonrası fotoğrafı sananlar yorum yağdırmıştı. Hatta ile sosyal medya üzerinden atışan Seda Sayan'ın adı son olarak 'un "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" paylaşımı ile yeniden gündeme geldi. Muazzez Ersoy'un bu paylaşımında Seda Sayan'a göndermede bulunduğu iddia edildi. Seda Sayan'a gelen yorumlar arasında öyle biri vardı ki Kadırgalı lakaplı sanatçıyı çıldırttı. Seda Sayan erkek bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken ağzını bozdu. İşte takipçisiyle estetik polemiğine giren Seda Sayan'ı ...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:33 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:47 ABONE OL
Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Kadırgalı ! canlı yayında yaptırdığı operasyon sonrası gündem olmuştu. Seda Sayan'ın paylaştığı filtreli bir fotoğrafını sonrası fotoğrafı sananlar yorum yağdırmıştı.

Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Hatta ile sosyal medya üzerinden atışan 'ın adı son olarak 'un "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.

Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

'un bu paylaşımında 'a göndermede bulunduğu iddia edildi. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

Seda Sayan'a gelen yorumlar arasında öyle biri vardı ki Kadırgalı lakaplı sanatçıyı çıldırttı. Seda Sayan erkek bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken .

Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"

Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Yorum karşısından küplere binen ise takipçisine "Ulan y....k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.

Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

'ı kendine benzettiği fotoğrafına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düşmüştü.

Seren Serengil'in paylaşımı sonrası sinirlenen Seda Sayan, Serengil'i fena bozdu. Seda Sayan paylaştığı fotoğrafın aylar öncesine ait olduğunu paylaşımı ile kanıtladı.

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Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!
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