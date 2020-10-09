Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!

Kadırgalı ağzını bozdu! Seda Sayan canlı yayında yaptırdığı operasyon sonrası gündem olmuştu. Seda Sayan'ın paylaştığı filtreli bir fotoğrafını estetik sonrası fotoğrafı sananlar yorum yağdırmıştı.
Hatta Seren Serengil ile sosyal medya üzerinden atışan Seda Sayan'ın adı son olarak Muazzez Ersoy'un "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.
Muazzez Ersoy'un bu paylaşımında Seda Sayan'a göndermede bulunduğu iddia edildi. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.
Seda Sayan'a gelen yorumlar arasında öyle biri vardı ki Kadırgalı lakaplı sanatçıyı çıldırttı. Seda Sayan erkek bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken ağzını bozdu.
Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı.
Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.
Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise takipçisine "Ulan y....k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.
Seren Serengil Seda Sayan'ı kendine benzettiği fotoğrafına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düşmüştü.
Seren Serengil'in paylaşımı sonrası sinirlenen Seda Sayan, Serengil'i fena bozdu. Seda Sayan paylaştığı fotoğrafın aylar öncesine ait olduğunu paylaşımı ile kanıtladı.