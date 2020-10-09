Yasmin Erbil'den 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

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'den 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şovmen 'in kızı , uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 9.10.2020 18:36 Son Güncelleme: 9.10.2020 19:20 ABONE OL
Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülenen , gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Gazeteciler Yasmin Erbile'e uzun zamandır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesinden dolayı 1 yılı aşkın süredir tedavi gören babası 'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirileri sordu.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Ünlü şovmenin kızı ise gazetecilerin bu sorusunu ti'ye aldı.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Tedavi gören babası 'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirilere , "Ne yapalım, ölelim mi?" yanıtını verdi.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Geçtiğimiz gün fenomen Ali Biçim'le görüntülenen 'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüş ancak ikilinin iki yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

Bu sefer de başka bir erkekle görüntülenen Erbil, geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz sorusuna "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek alaylı şekilde güldü.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

ve arkadaşı, daha sonra VIP araçla evlerinin yolunu tuttu.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

24 yaşındaki , babası hastanede tedavi görürken cesur pozlar verdiği için de günlerce eleştirilmişti.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

1995 doğumlu olan , gece hayatı ve cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap

2018 yılında vizyona giren 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filmiyle oyunculuğa adım atan , en son geçtiğimiz yıl da bir TV kanalında magazin programı sundu.

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Yasmin Erbil'den 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine ilginç cevap
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