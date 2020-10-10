Haberler Günaydın Haberleri Hande Erçel ile Kerem Bürsin çok eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

ile çok eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

ile partneri yine çok eğleniyor. ile ilişkisine son veren Hande Erçel'in adı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile aşk dedikodularna karışmış ikili her fırsatta bu haberleri yalanlamıştı. Geçtiğimiz günler Hande Erçel hesabından oldukça romantik paylaşımlarda bulunmuş ve fotoğraflardaki iki kadeh Kerem Bürsin ile aşk iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Sık sık birbirleriyle paylaşımlarda bulunan Hande Erçel İle Kerem Bürsin son attıkları story ile yine ilgi odağı oldu. Hande Erçel ile Kerem Bürsin 'dan "Kim daha" testini yaptı. oldukça eğlenen ikili "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi. İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in dikkat çeken o paylaşımları...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:10 Son Güncelleme: 10.10.2020 12:26 ABONE OL
Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

ile partneri yine çok eğleniyor. ile ilişkisine son veren Hande Erçel'in adı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile aşk dedikodularna karışmış ikili her fırsatta bu haberleri yalanlamıştı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

Geçtiğimiz günler hesabından oldukça romantik paylaşımlarda bulunmuş ve fotoğraflardaki iki kadeh ile aşk iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

Sık sık birbirleriyle paylaşımlarda bulunan İle son attıkları story ile yine ilgi odağı oldu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

ile 'dan "Kim daha" testini yaptı. oldukça eğlenen ikili "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

İşte ile 'in dikkat çeken o paylaşımları...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi. Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.

BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR

Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna 'i, "Kim daha masum?" sorusuna 'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi | Video

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı, doğal güzelliği ve hafifi ıslak saçlarıyla büyüleyen 'in gün batımı pozlarına " umarım seninledir şuan" yorumları yağmıştı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlilik sorusuna cevap veremedi!

'in gün batımı pozları yeni bir aşka yelken açmış şekilden yorumlanmıştı...

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin çok eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...
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