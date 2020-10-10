Hande Erçel ile Kerem Bürsin çok eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi. Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.

BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR

Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi | Video