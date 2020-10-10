Hande Erçel ile Kerem Bürsin çok eğleniyor! Hande Erçel ile Kerem Bürsin "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Hande Erçel ile partneri Kerem Bürsin yine çok eğleniyor. Murat Dalkılıç ile ilişkisine son veren Hande Erçel'in adı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile aşk dedikodularna karışmış ikili her fırsatta bu haberleri yalanlamıştı.
Geçtiğimiz günler Hande Erçel sosyal medya hesabından oldukça romantik paylaşımlarda bulunmuş ve fotoğraflardaki iki kadeh Kerem Bürsin ile aşk iddialarını yeniden gündeme getirmişti.
Sık sık birbirleriyle paylaşımlarda bulunan Hande Erçel İle Kerem Bürsin son attıkları story ile yine ilgi odağı oldu.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin Instagram'dan "Kim daha" testini yaptı. oldukça eğlenen ikili "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi.
Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi. Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.
BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR
Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi | Video
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı, doğal güzelliği ve hafifi ıslak saçlarıyla büyüleyen Hande Erçel'in gün batımı pozlarına "Kerem Bürsin umarım seninledir şuan" yorumları yağmıştı.