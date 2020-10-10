Makine Mühendisiydi en iyi oyuncu seçildi! Onur Berk Arslanoğlu'nun başarıya giden yolu...

■ 'Plaza'nın çekim sürecinden bahseder misiniz?



Film kısıtlı bir bütçe nedeniyle İstanbul'da inşaatı durmuş bir plazada 10 günde çekildi. Çekim süresinin kısalığı çok iyi bir programlama ve bu programa uyma zorunluluğu gerektiriyordu. Bu yüzden çok farklı sahneleri art arda çektik ve gün içinde çok yoğun çalıştık. Benim için çok zevkli fakat bir hayli yorucu bir süreç oldu.