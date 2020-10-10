Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet sosyal medyada trend oldu. 22 yaşındaki Hikmet Karakurt yarışmadan kazanacağı paranın tamamını kardeşlerinin eğitimi için harcama sözü verdiğini dile getirdi. Yarışmadaki performansıyla izleyenler tarafından takdir ve mutlulukla karşılandı. Gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.
ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor…
Tarlalarda mevsimlik olarak çalışan bir ailenin, çocuğu olan Hikmet Karakurt, Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölümünde okuyor.
Milyoner'de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! 250 bin TL soruyu açtırdı
ATV ekranlarında 10 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Şanlıurfa'dan yarışmaya katılan Hikmet damga vurdu. Hikmet Karakurt '' 1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' Sorusuna doğru yanıt verdi.
Başarılı performans sergileyen Hikmet izleyenleri kendine hayran bıraktı. Urfalı Hikmet, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı yedi kardeşinin eğitimi için kullanmak istediğini söyledi.