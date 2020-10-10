Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet sosyal medyada trend oldu. 22 yaşındaki Hikmet Karakurt yarışmadan kazanacağı paranın tamamını kardeşlerinin eğitimi için harcama sözü verdiğini dile getirdi. Yarışmadaki performansıyla izleyenler tarafından takdir ve mutlulukla karşılandı. Gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

MİLYONER'DE URFALI HİKMET GECEYE DAMGA VURDU!

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor…