Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!

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Kim Olmak İster yarışmasına damga vurdu! Herkesi duygulandıran 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!

ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacı Hikmet damga vurdu. Yarışmaya Şanlıurfa’dan katılan , anlattığı hikayeyle başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere tüm Türkiye’yi duygulandırdı. Sosyal medyada trend olan yarışmacı bir sonraki programda 250 bin TL'lik soruya cevap verecek. 22 yaşındaki Hikmet eğer doğru cevabı bulursa rekor için 1 sorusu kalacak. İşte ’de yaşanan o anlar…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 01:37 Son Güncelleme: 11.10.2020 01:53 ABONE OL
Milyoner’de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! Herkesi duygulandıran yarışmacı 250 bin TL’lik soruyu açtırdı

Kim Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet sosyal medyada trend oldu. 22 yaşındaki yarışmadan kazanacağı paranın tamamını kardeşlerinin eğitimi için harcama sözü verdiğini dile getirdi. Yarışmadaki performansıyla izleyenler tarafından takdir ve mutlulukla karşılandı. Gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

MİLYONER'DE URFALI HİKMET GECEYE DAMGA VURDU!

'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor…

Milyoner’de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! Herkesi duygulandıran yarışmacı 250 bin TL’lik soruyu açtırdı

HİKMET KARAKURT KİMDİR?

Tarlalarda mevsimlik olarak çalışan bir ailenin, çocuğu olan , Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölümünde okuyor.

Milyoner'de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! 250 bin TL soruyu açtırdı

Milyoner’de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! Herkesi duygulandıran yarışmacı 250 bin TL’lik soruyu açtırdı

ekranlarında 10 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Olmak İster'de Şanlıurfa'dan yarışmaya katılan Hikmet damga vurdu. '' 1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' Sorusuna doğru yanıt verdi.

Milyoner’de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! Herkesi duygulandıran yarışmacı 250 bin TL’lik soruyu açtırdı

Başarılı performans sergileyen Hikmet izleyenleri kendine hayran bıraktı. , yarışmada ödül kazanırsa bu parayı yedi kardeşinin eğitimi için kullanmak istediğini söyledi.

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Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!
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