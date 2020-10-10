Şarkıcı Emel Müftüoğlu tatil sezonunu kaza ile kapattı!

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, Zorlu'da objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde menisküsünün yırtıldığını dile getiren Emel Müftüoğlu, arkadaşlarının yardımıyla arabadan indi.

JET-SKİ KAZASI!

Emel Müftüoğlu, "İki hafta önce Bodrum'da jet-ski'den düşüp kaza geçirdim. Evde istirahat ediyorum. Sıkıldım oturmaktan, hava almak istedim. Ameliyat olmadan ilaç tedavileriyle atlatmak istiyorum" dedi.

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu ilgi odağı oldu... Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz?