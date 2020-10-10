Şarkıcı Özgün'ün olaylı gecesi! Özgün "Hipodromda başlayan gece karakolda bitti"

SİLAHI MASAYA KOYUP BOŞ SENET İMZALATMAK İSTEDİLER



Özgün'ün yaşadıkları bununla da sınırlı değil... Bir gün arkadaşıyla başlarına gelen olayı ailelerine duyurmadan halletmek isterken korku dolu anlar yaşamışlar. Ünlü şarkıcı, o olayı da şöyle anlattı: "Yine Serkan'la bir sabah ufak bir trafik kazası geldi başımıza. Çok şükür kimsede bir şey yok, sadece maddi hasar oldu. Kendi aramızda çözelim dedik. Hatalı taraf biziz. Sanayiye gittik. Tabii öğrenciyiz, hem annemler duymasın istiyorum arabayı çarptığımı, hem de ucuz yoldan halledelim diye uğraşıyoruz. Karşı tarafın arabası da eski model bir araba. Bizden normalin 3.5 misli para istedi. 'Olmaz' dedik, kabul etmiyor. 'Gelin dükkanda çözeriz' dedi, yakında bir mobilyacı dükkanı varmış. Gittik biz de saf saf, indik alt kattaki bürolarına. Adamda bir kasa var, onu açtı, önce içinden bir silah çıkardı koydu masaya. Sonra boş senetleri çıkarttı. Biz o senetleri imzalayacakmışız, sonra paramız oldukça borcumuzu ödermişiz. Serkan, 'Bir bu para, bir de canımız var. Alacaksan al uzatma' dedi. O sever böyle muhabbetleri. Ben de bakıyorum 'Ne diyor bu?' diye. Neyse normal bir parayı bırakıp çıktık. Bunu da ucuz atlattık."