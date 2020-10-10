SON DAKİKA: Gizli estetik haberi patlayan Serenay Sarıkaya'nın doktorundan açıklama geldi! Serenay Sarıkaya'nın doktorundan iddialara yanıt!

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek imzasıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

"SAHTE İSİM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR!"

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 7 Ekim 2020, Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı;

"Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında 'sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı' şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 – 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur.