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Tescilli güzellerden Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin "18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu..."

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında yemek rutinini anlatırken kullandığı kelimelerle sosyal medyanın dikkatini çekmişti. 'in Türkçe konuşmalarının arasına İngilizce kelimeler sıkıştırması kullanıcılarından tepki topladı. 21 yaşındaki 2018 güzeli Şevval Şahin, gelen eleştirilere hesabından yanıt verdi. Şevval Şahin bozuk Türkçesi yüzünden linç yediğini söylediği konuşmasında "18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim." dedi.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 14:42 Son Güncelleme: 10.10.2020 15:24 ABONE OL
Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında yemek rutinini anlatırken kullandığı kelimelerle sosyal medyanın dikkatini çekmişti.

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Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp parti yapan ve eleştirilerin odağı olan 2018 Türkiye güzeli , sosyal medyada dalga konusu oldu.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu...

'in Türkçe konuşmalarının arasına kelimeler sıkıştırması kullanıcılarından tepki topladı. 21 yaşındaki 2018 güzeli Şevval Şahin, gelen eleştirilere hesabından yanıt verdi.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu...

bozuk Türkçesi yüzünden linç yediğini söylediği konuşmasında "Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum. Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm. 18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım." dedi.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu...

Şahin, eleştiri alan yemek rutinini şu kelimelerle anlamıştı: "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra binge eating (tıkınma) modum oluyor. Chill (keyif) yaparken ice cream (dondurma) yerim."

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Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin "18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu..."
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