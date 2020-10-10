Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin "18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu..."

Şevval Şahin bozuk Türkçesi yüzünden linç yediğini söylediği konuşmasında "Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum. Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm. 18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım." dedi.