Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! Şevval Şahin "18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu..."

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında yemek rutinini anlatırken kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyanın dikkatini çekmişti.
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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp parti yapan ve eleştirilerin odağı olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Şevval Şahin'in Türkçe konuşmalarının arasına İngilizce kelimeler sıkıştırması sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. 21 yaşındaki Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.
Şevval Şahin bozuk Türkçesi yüzünden linç yediğini söylediği konuşmasında "Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum. Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm. 18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım." dedi.
Şahin, eleştiri alan yemek rutinini şu kelimelerle anlamıştı: "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra binge eating (tıkınma) modum oluyor. Chill (keyif) yaparken ice cream (dondurma) yerim."
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