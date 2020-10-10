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Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model perişan halde bulundu!

Ünlü iki yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. İki yıldır haber alınamayan perişan bir halde bulundu. Eloisa Pinto Fontes gece kondu mahallesinde ortaya çıktı. Bilincinin yerinde olmadığı anlaşılan Brezilyalı model polis tarafından koruma altına alındı. Eloisa Pinto Fontes, tedavi görmesi için sinir hastalıkları hastanesine gönderildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:51 Son Güncelleme: 10.10.2020 17:13 ABONE OL
Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!

Ünlü iki yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. İki yıldır haber alınamayan perişan bir halde bulundu.

Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!

6 Ekim tarihinde Rio de Janeiro, şehrindeki Morro do Cantagalo gecekondu mahallesinde vatandaşların, günlerdir bir kadının bilincini kaybetmiş şekilde sokaklarda dolaştığı ihbar etti.

Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!

Hemen harekete geçen polisler, kadını bulma çalışmalarına başladı. Ekipler, birkaç saat sonra perişan halde bir kadın buldu. Sırt çantasına bakan polis, kadının iki yıl önce aniden ortadan kaybolan model olduğunu öğrendi.

Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!

ÇANTASINDAKİ EVRAKLARDAN TESPİT EDİLDİ

Fontes'in çantasında bulunan ajanslarla yaptığı sözleşmeler ve fotoğraflardan perişan haldeki kişinin aranan model olduğunu ortaya çıktı.

Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!

Polis tarafından karakola götürülen Fontes, tedavi için ruh ve sinir hastalıkları hastanesini kaldırıldı.

Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!

Fontes, 2014-16 yılları arasında Rus model Andre Birleanu evli kaldı. Fontes ve eşinin yedi yaşındaki kızlarının velayeti ise babada bulunuyor.

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Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!
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