Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

Gülten Kaya; Ahmet Kaya'nın hayata bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak 'belgeleme' yerine onu yağmalama girişimlerinden olan film ya da filmleri yapmaya çalışanlara izin vermeyeceğini söylüyor ve hukuki mücadelesine devam ediyor.