Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

Bunun nedeni, Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan tartışmalı filmin vizyona girmesinin önündeki hukuki engeller.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın karşı çıktığı filmin dava sonuçlanana kadar ülkemizde gösterimi mahkeme tarafından durduruldu.
Yapımcı, dava sonuçlanmasını beklemeden filmini başka ülkelerde vizyona sokma kararı alarak adeta yine saygısızlığa devam ederek aileye meydan okuyor.
Gülten Kaya; Ahmet Kaya'nın hayata bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak 'belgeleme' yerine onu yağmalama girişimlerinden olan film ya da filmleri yapmaya çalışanlara izin vermeyeceğini söylüyor ve hukuki mücadelesine devam ediyor.
Bu film birçok kişinin nezdinde ailenin itirazına rağmen çekilen ve asla izlenilmeyecek Ahmet Kaya'nın adının kullanıldığı bir film. Dilerim de öyle hafızalara kazınır.