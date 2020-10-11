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filmi ’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

’nın hayatını anlatan ‘’ filmi, ülkelerinde vizyona girdi. Filme karşı çıkan Kaya’nın eşi Gülten Hanım, dava açmış ve mahkeme filmin ülkemizde gösterimini durdurmuştu. Yapımcı, dava sonucunu beklemeden filmi Avrupa’da vizyona sokarak saygısızlık yaptı. GÜNAYDIN köşe yazarı Funda Karayel bugünkü yazısında Ahmet Kaya’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

FUNDA KARAYEL
Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:05 Son Güncelleme: 11.10.2020 10:19 ABONE OL
Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

' filmi, 'den önce ülkelerinde 106 salonda vizyona girdi.

Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

Bunun nedeni, 'nın hayatını anlatan tartışmalı filmin vizyona girmesinin önündeki hukuki engeller.

Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

'nın eşi 'nın karşı çıktığı filmin dava sonuçlanana kadar ülkemizde gösterimi mahkeme tarafından durduruldu.

Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

Yapımcı, dava sonuçlanmasını beklemeden filmini başka ülkelerde vizyona sokma kararı alarak adeta yine saygısızlığa devam ederek aileye meydan okuyor.

Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

; 'nın hayata bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak 'belgeleme' yerine onu yağmalama girişimlerinden olan film ya da filmleri yapmaya çalışanlara izin vermeyeceğini söylüyor ve hukuki mücadelesine devam ediyor.

Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!

Bu film birçok kişinin nezdinde ailenin itirazına rağmen çekilen ve asla izlenilmeyecek 'nın adının kullanıldığı bir film. Dilerim de öyle hafızalara kazınır.

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Ahmet Kaya filmi Türkiye’de davalık olunca… Büyük saygısızlık!
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