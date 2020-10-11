Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

'Esra Erol'da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi, tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğdu. İstanbul'da doğumundan sonra hastaneye bırakılan ve ardından çocuk esirgeme yurdunda kalan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi.