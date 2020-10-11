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18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

ATV’nin ilgiyle izlenen programı ’da, bir genci ailesine kavuşturdu. ’da doğumunun ardından hastaneye bırakılan ve daha sonra bir aileye evlatlık verilen Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. 18 yaşındaki genç kızın ailesi bir gün sonra bulundu. Ayşenur, önce 27 yaşındaki ağabeyi ’e, sonra da annesi Nilgül Hanım’a kavuştu.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:16 Son Güncelleme: 11.10.2020 09:18 ABONE OL
Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

, cuma günkü programında bir ilke daha imza attı, Ayşenur Coşkun'un biyolojik ailesini dakikalar içinde buldu.

Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

''da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi, tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğdu. 'da doğumundan sonra hastaneye bırakılan ve ardından çocuk esirgeme yurdunda kalan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

'da yaşayan Coşkun, yasal yollarla bir aileye evlatlık olarak verildiğini söyledi. Coşkun'u büyüten annesi Nevcihan Hanım, canlı yayına bağlanarak "Ayşenur'u el bebek gül bebek büyüttüm.

Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

Şimdi ailesini bulmak için ben de onun yanındayım" dedi. , ailesini aramak için kendisinden yardım isteyen Coşkun'u biyolojik ailesiyle buluşturdu.

Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

Ayşenur, programda önce 27 yaşındaki ağabeyi 'le, sonra da annesi Nilgül Hanım'la buluştu. Ayşenur'un ailesi ile buluşmasında, duygu dolu anlar yaşandı. Ayrıca Emrah da hiç görmediği annesini sayesinde gördü.

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Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu
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