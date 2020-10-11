Esra Erol 18 yıllık hasreti bitirdi! Aranan aileyi dakikalar içinde buldu

Esra Erol, cuma günkü programında bir ilke daha imza attı, Ayşenur Coşkun'un biyolojik ailesini dakikalar içinde buldu.
İstanbul'da yaşayan Coşkun, yasal yollarla bir aileye evlatlık olarak verildiğini söyledi. Coşkun'u büyüten annesi Nevcihan Hanım, canlı yayına bağlanarak "Ayşenur'u el bebek gül bebek büyüttüm.
Şimdi ailesini bulmak için ben de onun yanındayım" dedi. Esra Erol, ailesini aramak için kendisinden yardım isteyen Coşkun'u biyolojik ailesiyle buluşturdu.
Ayşenur, programda önce 27 yaşındaki ağabeyi Emrah Filiz'le, sonra da annesi Nilgül Hanım'la buluştu. Ayşenur'un ailesi ile buluşmasında, duygu dolu anlar yaşandı. Ayrıca Emrah da hiç görmediği annesini Esra Erol sayesinde gördü.