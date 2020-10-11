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'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 57 yaşındaki 'in geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebekleri dünyaya geldi. Neva ve Sanberk adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Sinan Özen'in kızı Neva, sağlık sorunları nedeniyle 6. kez ameliyat oldu. Sinan Özen'in hesabından kızı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcı kızı Neva için sevenlerinden dua istedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 14:58 Son Güncelleme: 11.10.2020 14:59 ABONE OL
Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

Sinan Özen, geçen şubat ayında dünyaya gelen kızı Neva için dua istedi...

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. hesabından kızı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı altına bu notu düştü:

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

'GÜÇLÜ KIZLAR, GÜÇLÜ YARINLAR DEMEK'
Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, "11 Ekim " kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin...

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

NE OLMUŞTU?

Fantezi müziğinin sevilen ismi ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan , minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

'KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

"Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması" diyen , bir de video yayınladı...

"Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi

"Bu açıklamayı, kızımızın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz."

"Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."

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Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi
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