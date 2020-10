Kaan Sekban: En büyük çılgınlığım kendim olmaya karar vermekti!

Ömrünüzün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğiniz bir şarkı var mı?

Kenan Doğulu'nun birçok şarkısını bıkmadan dinleyebilirim. Sertab Erener'den Every Way That I Can'i her dinlediğimde coşuyorum. Eurovision şarkıları çok severim. Onun dışında da yabancı olarak zaten bir sürü müzikal şarkıları dinlediğim var.

Size söylenen hangi hitap şekli en çok hoşunuza gidiyor?

'Kuzen'i çok seviyorum. Biz takipçilerimle 'kuzen' diyoruz birbirimize, aile gibi olduğumuz için. Ben bir konuşmamda "Benim gösterime gelenler kuzenleri gibi görüyorlar beni, o yüzden geliyorlar" demiştim. O böyle bir viral olmuştu. Şu an herkes 'kuzen' diyor bana. Ben de kuzen diyorum onlara. Kuzen hitabını çok seviyorum.

"Günün her saati yapabilirim" dediğiniz bir spor var mı?

Günün her saati yapabileceğim uyku dışında bir şey yok. Ama spor olarak soruyorsanız, şu an zaman bulamıyorum ama tenis oynamayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Gece gündüz yüzebilirim, denizde zaman geçirebilirim. Kondisyonum varsa gece gündüz tenis oynayabilirim. Çok sevdiğim iki spor bunlar.

Hayat mottonuz nedir?

"Sonunda ölüm yok ya"

Bir şey deneyecek olduğum zaman, endişelendiğim zaman "Sonunda ölüm mü var?" diyerek kendimi motive ederim ve balıklama atlarım. Bir de nefes aldığım sürece her şeyin mümkün olduğunu bilirim. O yüzden kendimi ne zaman yukarı çekmeye çalışsam bu mottoları hatırlarım.

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aslında linç kültürü hep vardı. Sosyal medyadan önce bu dedikodu ortamlarında oluyordu. Erkekseniz berberlerde, kahvehanelerde; kadınsanız altın günlerinde insanlar aslında sürekli birbirlerini linç edip kötülüyorlardı. İş yerlerinde sigara molalarında çok gördüğümüz şeyler bunlar. Sosyal medyayla birlikte bu çok açık bir şekilde yapılmaya başlandı. Aslında linç dediğimiz hikâye, insanın kendi içindeki mutsuzluğuna ve kendi yapamadıklarına, kendi başaramadıklarına duyduğu öfkenin dışavurumu. Tabii bir şeylere tepki gösteriyoruz sosyal medyada. Kadın cinayetlerine, hayvan katliamına. Bunlardan bahsetmiyorum. Tepki koymak değildir linç. Linç kültürü başka bir şey. Sürekli aşağı çekmek, iyi bir şeye mazeret bulmak, birinin cehaletiyle sürekli dalga geçmek gibi şeyler, insanın kendi komplekslerinin dışavurumundan kaynaklanıyor. İnsan kendiyle ilgili problemini halletmediği sürece de onların aşılabileceğini sanmıyorum. Ne kadar mutsuzsanız, ne kadar başarısızsanız, ne kadar ezikseniz o kadar linç etmeye meyilli oluyorsunuz.