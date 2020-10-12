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’dan yolculara ‘’ uyarısı

Hafta sonu tatili yapmak üzere gittiği Dalaman’dan İstanbul’a uçan , THY’nin tarifeli uçağına bindi. Saran, uçaktaki diğer yolculara maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulundu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:55 Son Güncelleme: 12.10.2020 19:58 ABONE OL
Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı

Hafta sonu tatili yapmak üzere gittiği Dalaman'dan İstanbul'a uçan , THY'nin tarifeli uçağına bindi. Saran, uçaktaki diğer yolculara maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı

Ekim ayının ortalarına gelmiş olmamıza rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkları fırsat bilen birçok kişi soluğu tatil bölgelerinde yada deniz kıyılarında alıyor.

Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı

Kimi vatandaşlar ise hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirmeyi tercih ediyor. Bu isimlerden biri de Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Tatilini Muğla'da geçiren ve önceki gece THY'nin tarifeli seferiyle Dalaman'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Saran, SABAH objektiflerine yakalandı.

Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı

Hafta sonu için Muğla'da olduğunu söyleyen Saran, "Ülkemiz cennet. Özellikle Datça ve civarı. Salgın nedeniyle çok kalabalık yoktu. Dönüşümüzde uçak doluydu. Biz de maskemizi çıkartmayıp mesafemizi koruyoruz." dedi. Saran diğer yolculara koronavirüse karşı ve mesafe uyarısında bulundu.

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Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı
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