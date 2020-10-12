Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı

Kimi vatandaşlar ise hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirmeyi tercih ediyor. Bu isimlerden biri de Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran oldu. Tatilini Muğla'da geçiren ve önceki gece THY'nin tarifeli seferiyle Dalaman'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Saran, SABAH objektiflerine yakalandı.