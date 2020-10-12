Sadettin Saran’dan yolculara ‘maske’ uyarısı

Hafta sonu tatili yapmak üzere gittiği Dalaman'dan İstanbul'a uçan Sadettin Saran, THY'nin tarifeli uçağına bindi. Saran, uçaktaki diğer yolculara maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Ekim ayının ortalarına gelmiş olmamıza rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkları fırsat bilen birçok kişi soluğu tatil bölgelerinde yada deniz kıyılarında alıyor.
Kimi vatandaşlar ise hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirmeyi tercih ediyor. Bu isimlerden biri de Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran oldu. Tatilini Muğla'da geçiren ve önceki gece THY'nin tarifeli seferiyle Dalaman'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Saran, SABAH objektiflerine yakalandı.
Hafta sonu için Muğla'da olduğunu söyleyen Saran, "Ülkemiz cennet. Özellikle Datça ve civarı. Salgın nedeniyle çok kalabalık yoktu. Dönüşümüzde uçak doluydu. Biz de maskemizi çıkartmayıp mesafemizi koruyoruz." dedi. Saran diğer yolculara koronavirüse karşı maske ve mesafe uyarısında bulundu.