Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

Olanlardan sonra hastaneye giderek darp raporu alan Hilal Toprak Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikâyetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darp ettiğini söyledi.