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Şarkıcı eşini etti iddiası

Ünlü şarkıcı iddiaya göre karısına şiddet uyguladı. raporu alan daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyette ifade veren Ferman Toprak iddiaları reddetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.10.2020 00:43 Son Güncelleme: 13.10.2020 00:44 ABONE OL
Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

Ünlü şarkıcı iddiaya göre karısına şiddet uyguladı. raporu alan daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyette ifade veren Ferman Toprak iddiaları reddetti.

Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

'Hayatı tesbih yapmışım' şarkısıyla tanınan , 3 yıl önce dünya evine girdiği ile bir de çocukları olmuştu. İddiaya göre geçtiğimiz cumartesi akşamı şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde etmeye başladı.

Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

Olanlardan sonra hastaneye giderek raporu alan Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikâyetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darp ettiğini söyledi.

Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Polis 'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

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Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası
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