Haberler Günaydın Haberleri Ünlü rapçi Reynmen Arto’yu ihbar etti! Reynmen "Covid-19’e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter"

’yu ihbar etti! "’e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter"

hakkında eden ’dan şikâyetçi oldu. lakaplı rapçi Yusuf Aktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü isim Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri süren Reynmen, sarf ettiği sinkaflı sözler nedeniyle huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri sürdü. Ünlü rapçi Reynmen kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden ünlü isim Arto’dan şikayetçi oldu. Reynmen, ‘’e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter’ dedi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:40 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:00 ABONE OL
Ünlü rapçi Reynmen Arto’yu ihbar etti! Reynmen Covid-19’e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter

Ünlü rapçi Reynmen kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden ünlü isim Arto'dan şikayetçi oldu. Reynmen, 'Covid-19'e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter' dedi.

ÖDÜL ALDIM, ÇEKEMİYOR

Sosyal medya üzerinden Reynmen'in adıyla yayınladığı bir videoda 'Sen kimsin y…, Çiko'yu tuttun mu? lan, en çok tıklanan benim. Hani halk senin arkandaydı' şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürerek bir yarışma programında aldığı en iyi şarkıcı ödülü sonrası kendisinin bu durumu çekemediğini bu nedenle dalga konusu paylaşımlar yaptığını anlattı.

COVİD'LE UĞRAŞIRKEN BİLE

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı COVİD-19 testi nedeniyle hastalandığını, insanların bu durumu bilmesi gerektiğini düşündüğü için sosyal medyadan paylaştığını fakat yine Arto'nun 'Allah bizi mikroplardan koruyor Reynmencim' diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Şikayet dilekçesinin sonunda Arto'nun yaptığı paylaşımlar nedeniyle küçük düştüğünü hastalığıyla bile dalga geçtiğini belirterek şikayetçi oldu. İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü rapçi Reynmen Arto’yu ihbar etti! Reynmen "Covid-19’e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA