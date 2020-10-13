ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" dedi.