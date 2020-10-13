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'li fenomen, erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:58 Son Güncelleme: 13.10.2020 20:01 ABONE OL
ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" dedi.

ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

"TACİZLERDEN BIKTIM, USANDIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum.

ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

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ABD'li fenomen, Sheyenne Shea Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı
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