Haberler Günaydın Haberleri Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı, yazdıklarıyla kafaları karıştırdı! Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım iddiası kızdırdı!

ile 'ı paylaştı, yazdıklarıyla kafaları karıştırdı! Ekinci'nin Kaan Yıldırım iddiası kızdırdı!

Şarkıcı geçtiğimiz Mart ayından beri birlikte olan oyuncu ile şarkıcı 'nin aşk pozlarını kendi sayfasından paylaştı. Sivri dilli çıkışlarıyla bilinen Tuğba Ekinci'nin hesabında Hadise ile Kaan Yıldırım fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğraflarına düştüğü not ile kafaları iyice karıştırdı. Tuğba Ekinci şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım hakkında "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" sözleriyle sosyal medyayı salladı. Tuğba Ekinci'nin oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu ima etmesi, ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı. İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:47 Son Güncelleme: 13.10.2020 14:47 ABONE OL
Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım İddiası kızdırdı! Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı ve yazdıklarıyla kafaları karıştırdı!

Şarkıcı geçtiğimiz Mart ayından beri birlikte olan oyuncu ile şarkıcı 'nin aşk pozlarını kendi sayfasından paylaştı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım İddiası kızdırdı! Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı ve yazdıklarıyla kafaları karıştırdı!

Sivri dilli çıkışlarıyla bilinen 'nin hesabında ile fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım İddiası kızdırdı! Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı ve yazdıklarıyla kafaları karıştırdı!

ile 'ın fotoğraflarına düştüğü not ile kafaları iyice karıştırdı. İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı...

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım İddiası kızdırdı! Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı ve yazdıklarıyla kafaları karıştırdı!

şarkıcı ile aşk yaşayan hakkında "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım İddiası kızdırdı! Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı ve yazdıklarıyla kafaları karıştırdı!

'nin oyuncu 'ın ile üne kavuştuğunu ima etmesi, ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı.

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Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı, yazdıklarıyla kafaları karıştırdı! Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım iddiası kızdırdı!
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