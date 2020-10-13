Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ı paylaştı, yazdıklarıyla kafaları karıştırdı! Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım iddiası kızdırdı!

Şarkıcı Tuğba Ekinci geçtiğimiz Mart ayından beri birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin aşk pozlarını kendi sayfasından paylaştı.
Sivri dilli çıkışlarıyla bilinen Tuğba Ekinci'nin Instagram hesabında Hadise ile Kaan Yıldırım fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tuğba Ekinci Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğraflarına düştüğü not ile kafaları iyice karıştırdı. İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı...
Tuğba Ekinci şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım hakkında "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" sözleriyle sosyal medyayı salladı.
Tuğba Ekinci'nin oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu ima etmesi, ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı.