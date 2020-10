Sizden tepki beklemek ‘HATAY’dı ‘Vicdansızlar’

PKK ORMANLARIMIZI CAYIR CAYIR YAKTI'AĞAÇ, ÇEVRE' DİYE YERİ GÖĞÜ İNLETEN SANATÇILARDAN ÇIT ÇIKMADI!ÇEVREYLE İLGİLİ HER OLAYI MUHALEFET MALZEMESİ YAPAN BAZI SANATÇILAR, PKK'NIN HATAY'DA ÇIKARDIĞI YANGIN KARŞISINDA SAĞIR, DİLSİZ TAKLIDI YAPTI. SOSYAL MEDYADA BU SANATÇILARA TEPKİ YAĞDI: SİZDEN TEPKİ BEKLEMEK 'HATAY'DI.NEDEN HALA SUSUYORSUNUZ, VİCDANSIZLAR!Hatay'da yüzlerce hektarlık alanın yok olmasına yol açan yangınları PKK üstlendi. Ancak doğa söz konusu olduğunda her zaman ön safta olan sanat dünyasının çevreci isimleri, bu sefer sessizliğe gömüldü. Terör karşısında ses çıkaramayan bu isimlere sosyal medyada öfke yağdı.Gezi olaylarının en ön safında günlerce sözcülük yapan Ergenç-Korel çifti, tüm aramalarımıza rağmen yangınla ilgili görüş veremedi.Hatay'da çıkan yangını terör örgütü üstlenmeden 'Hatay yanıyor, ciğerimiz yanıyor' diye tweet attı. Ardından PKK yangınları üstlenince, korkusundan tweet'i sildi. Akabinde gelen sert mesajlardan dolayı sildiği tweet'i tekrar atmak zorunda kaldı.Doğa ve canlı ile ilgili her konuda en ön safta yer alan Tarkan, Hatay ile ilgili paylaşım yapamadı.Son olarak Kaz Dağları'ndaki ormanlar için eline kaz alıp paylaşım yapan Yılmaz'ın ne kendisi, ne de menajeri, Hatay'da terör örgütünün çıkardığı orman yangınları için cevap veremedi.Çevre için sanatçıların önderi olan, şarkılar yapan Sezen Aksu, terör örgütüne lanet okuyup bir tweet dahi atamadı.Gezi ve diğer ağaç olaylarının en büyük muhalefetini yürüt- mesine rağmen PKK'nın Hatay'da- ki yangınına ağzı- nı açamadı.Hatay'da teröristlerin çıkardığı yangında terör örgütüne laf edemeyince "Öylesine manyaklar ki, yanan ağaçtan, kavrulan ottan, kömürleşen canlıdan bile ayrımcılık çıkarabiliyorlar" diyerek algı değiştirmeye çalıştı.Gezi olayları, Kaz Dağları gibi olaylarda bayraktarlık yapmış olmasına rağmen Hatay'da sessiz kaldı.Gezi olaylarının provokatörü Alabora, Hatay yangınıyla ilgili hiçbir yorum yapmadı.