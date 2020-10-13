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'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur "5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?"

Magazin dünyası bu olayı konuşuyor. 'un kızı iddiası ile gündem oldu. Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Tuğçe Tayfur'un adı son olarak evli iş adamı ile anıldı. 'ın eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden yanıt geldi. Tuğçe Tayfur'un Ebru Bayar hakkındaki iddiaları ise olay yarattı. İşte Ferdi Tayfur'un kızı Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar hakkında ortaya attığı iddialar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:47 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:57 ABONE OL
Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

Magazin dünyası bu olayı konuşuyor. 'un kızı iddiası ile gündem oldu. Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

'un adı son olarak evli iş adamı ile anıldı. Aşk iddialarının ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Tuğçe Tayfur, Bayar'la sadece arkadaş olduklarını söyledi. Ancak Bayar'ın boşanma sürecinde olduğu eşi , önceki gün Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunduğu "Söylemezsem Olmaz" adlı televizyon programına katılarak iddiaların doğru olduğunu öne sürdü ve "Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı" dedi.

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken 'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten , 'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.

Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürdü.

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

'ın eşi 'ın eşiyle hiçbir sorun yokken 'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama geldi.

Tuğçe Tayfur'un Ebru Bayar hakkındaki iddiaları ise olay yarattı. İşte 'un kızı Ebru Bayar hakkında ortaya attığı iddialar...

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

'SEKS KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan , şunları söyledi:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun?

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence.

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."

Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

'da 'un elini tuttuğu paylaşımı ile daha önce inkar ettiği ilişkisini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur "5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?"
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