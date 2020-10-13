Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur "5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?"

Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence.