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Hasret sona erdi! Ayşenur Çoşkun'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı

Başarılı sunucu programında bir ilke daha imza attı. Esra Erol'da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Çoşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye gündemine oturmuştu. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 21:44 Son Güncelleme: 14.10.2020 21:54 ABONE OL
Hasret sona erdi! Esra Erol Ayşenur Çoşkun'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı

Başarılı sunucu programında bir ilke daha imza attı. Esra Erol'da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Çoşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye gündemine oturmuştu. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı.

Hasret sona erdi! Esra Erol Ayşenur Çoşkun'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı

'un programında farklı bir aile dramı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
18 yaşında genç bir kız, daha 1 günlükken çocuk esirgeme yurdunda hayata yolculuğu başladı.

Esra Erol, iddiaların ordağındaki Ayşenur'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı | Video

Hasret sona erdi! Esra Erol Ayşenur Çoşkun'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı

18 yaşına geldiğinde ise Biyolojik ailesini bulmak için 'un kapısını çaldı. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı. Kardeş hasreti çektiğini belirten genç kızın bir de 27 yaşında bir ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki ağabey'in ise anlattıkları herkesi şoke etti. "ben ayşenur gibi şanslı bir çocuk olmadım en azından o bir aile ortamında büyümüş ben 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdundaydım" dedi. İki genç, Esra Erol sayesinde annelerine kavuştu.

Hasret sona erdi! Esra Erol Ayşenur Çoşkun'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı

Annenin durumu ise içler acısıydı. %80 engelli olan anne Nilgül Hanım hayatı boyunca hep zorluklar yaşadığı ortaya çıktı. İddiaların odağındaki bir diğer isim ise Nilgün hanımın Ayşenur Coşkun'un babası olduğunu iddia ettiği kişi Aslan Sarıcanı kısa süre içinde bularak canlı yayına getirdi. Biyolojik anne Nilgül hanımın iddia ettiği Aslan Sarıcan tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için stüdyoya geldi. DNA testi sonucuna göre Aslan Sarıcan mı çıkacak?
Şimdi ise bütün gözler Esra Erol'un DNA testi sonucunu açıklamasında.

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Hasret sona erdi! Esra Erol Ayşenur Çoşkun'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı
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