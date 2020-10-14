Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

AŞK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.