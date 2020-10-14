Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

: 'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu ile Didem Soydan !

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken erkek oyuncularından olan ünlü manken ile . olarak magazin gündemine düşen kaçamağı olay oldu. Daha önce adları aşk dedikodularına karışan Burak Deniz ile Didem Soydan, güzel mankenin evinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Geceyi Didem Soydan'ın evinde geçiren ikili sabah evden birlikte çıktı. Kameralara yakalanan Burak Deniz ile Didem Soydan'ın aşk yaşadıkları doğrulanmış oldu... İşte olarak gündeme düşen Burak Deniz ile Didem Soydan'ın aşkının ispatı görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:36 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken erkek oyuncularından olan ünlü manken ile .

Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

olarak magazin gündemine düşen ile kaçamağı olay oldu. Daha önce adları aşk dedikodularına karışan , güzel mankenin evinden çıkarken görüntülendi.

Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan , çekim sonrası soluğu 'ın evinde aldı. Geceyi Didem Soydan'ın evinde geçiren ikili sabah evden birlikte çıktı.

Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

Kameralara yakalanan ile 'ın aşk yaşadıkları doğrulanmış oldu... İşte olarak gündeme düşen 'ın aşkının ispatı görüntüler...

Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

Son dakika haberi... Yılın aşk bombası görüntülendi! Burak Deniz Didem Soydan'ın evinden çıkarken yakalandı | Video

Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

AŞK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

ve 'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA