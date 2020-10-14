Son dakika: Yılın aşk bombası Didem Soydan'ın evinde patladı! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile Didem Soydan fena yakalandı!

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken erkek oyuncularından olan Burak Deniz ünlü manken Didem Soydan ile fena yakalandı.
Yılın aşk bombası olarak magazin gündemine düşen Burak Deniz ile Didem Soydan kaçamağı olay oldu. Daha önce adları aşk dedikodularına karışan Burak Deniz ile Didem Soydan, güzel mankenin evinden çıkarken görüntülendi.
Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Geceyi Didem Soydan'ın evinde geçiren ikili sabah evden birlikte çıktı.
Kameralara yakalanan Burak Deniz ile Didem Soydan'ın aşk yaşadıkları doğrulanmış oldu... İşte son dakika olarak gündeme düşen Burak Deniz ile Didem Soydan'ın aşkının ispatı görüntüler...
AŞK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU
Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.