Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymun sevdası yüzünden hapisle yargılanıyor

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin, kaçak yollardan sahip olduğu Koko adlı maymunu mahkeme kararıyla teslim almak üzere evine giden Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına saldırdığı ortaya çıktı.Çalışanlar, eve gittiğinde iddiaya göre mahkemece verilmiş arama kararı olduğunu, kendisinin yasadışı maymun beslediğini, maymun hakkında mahkeme tarafından el koyma kararı olduğunu ünlü fenomene bildirdi. Bunun üzerine İzgi görevlilere "Gidin buradan, maymunumu size vermeyeceğim" diyerek görevlilere saldırdı. Ünlü fenomen hakkında, maymunu alıp kaçmaya çalıştığı sırada kendisini yakalayan görevliyi darp edip hakaret yağdırması üzerine 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Meriç İzgi, geçen Temmuz'da Koko'ya kavuştuğunu duyurmuş ancak fenomenin ikinci kez kaçak yollardan Makak cinsi maymun aldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzgi'nin evine gidip ikinci kez kaçak yollardan aldığı Makak cinsi maymuna el koymuştu. İzgi'nin, yasa dışı yollarla üçüncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonucunda bu maymun da elinden alındı.