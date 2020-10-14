Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Tuğçe Tayfur'un yasak aşkında yeni gelişme. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yasak aşk iddiası ile gündem olmuş konu Seren Serengil'in sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programına taşınmıştı.
Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Tuğçe Tayfur'un adı son olarak evli iş adamı Tolga Bayar ile anıldı. Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar'ın eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden yanıt gelmişti.
Ebru Bayar, Tolga Bayar'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürmüş, Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia etmişti. Ebru Bayar kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürmüştü.
Tuğçe Tayfur'un sözlerinin hedefinde ise aldatılan eş Ebru Bayar'ı programında konuşturan Seren Serengil vardı.
'SEKS KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR'
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söylemişti:
"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.
He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un kendisini hedef alan skandal sözlerinden sonra Seren Serengil harekete geçti. Seren Serengil Tuğçe Tayfur'a dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.
'ANNECİĞİME VE BANA HAKARET EDEN TUĞÇE TAYFUR...'
Tuğçe Tayfur'un kendisi ve annesi hakkındaki ithamlarından sonra Seren Serengil sosyal medya hesabından tazminat davası açtığını söyledi. Serengil, "Anneciğime ve bana sırf yuvası dağılan bir kadına destek oldum diye ağıza alınmayacak hakaret, iftiralarda bulunan Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz. 200.000 TL'de tazminat davası açıyorum. Hakkımızdaki tüm iddiaları bakalım ispatlayabilecek mi?" dedi.
Tolga Bayar'da Tuğçe Tayfur'un elini tuttuğu paylaşımı ile daha önce inkar ettiği ilişkisini sosyal medya hesabından yayınladı.