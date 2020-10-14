Haberler Günaydın Haberleri Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

'un skandal sözlerinin hedefindeki harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a !

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'un yasak aşkında yeni gelişme. 'un kızı Tuğçe Tayfur iddiası ile gündem olmuş konu 'in sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programına taşınmıştı. Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Tuğçe Tayfur'un adı son olarak evli iş adamı ile anıldı. Tolga Bayar'ın eşi 'ın eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan üzerinden yanıt gelmişti. Tuğçe Tayfur'un sözlerinin hedefinde ise aldatılan eş Ebru Bayar'ı programında konuşturan Seren Serengil vardı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un kendisini hedef alan skandal sözlerinden sonra Seren Serengil harekete geçti. Seren Serengil Tuğçe Tayfur'a açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:49 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:47 ABONE OL
Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'un yasak aşkında yeni gelişme. 'un kızı Tuğçe Tayfur iddiası ile gündem olmuş konu 'in sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programına taşınmıştı.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

Şarkıcı ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Tuğçe Tayfur'un adı son olarak evli iş adamı ile anıldı. Tolga Bayar'ın eşi 'ın eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan üzerinden yanıt gelmişti.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

, 'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürmüş, Tolga Bayar'ın 'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia etmişti. Ebru Bayar kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürmüştü.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

'un sözlerinin hedefinde ise aldatılan eş 'ı programında konuşturan vardı.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

'SEKS KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR'

Konuyla ilgili hesabından açıklama yapan , şunları söylemişti:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

'un kızı 'un kendisini hedef alan skandal sözlerinden sonra harekete geçti. Seren Serengil Tuğçe Tayfur'a açtığını hesabından duyurdu.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

'ANNECİĞİME VE BANA HAKARET EDEN TUĞÇE TAYFUR...'

'un kendisi ve annesi hakkındaki ithamlarından sonra hesabından tazminat davası açtığını söyledi. Serengil, "Anneciğime ve bana sırf yuvası dağılan bir kadına destek oldum diye ağıza alınmayacak hakaret, iftiralarda bulunan Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz. 200.000 TL'de tazminat davası açıyorum. Hakkımızdaki tüm iddiaları bakalım ispatlayabilecek mi?" dedi.

Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!

'da 'un elini tuttuğu paylaşımı ile daha önce inkar ettiği ilişkisini hesabından yayınladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tuğçe Tayfur'un skandal sözlerinin hedefindeki Seren Serengil harekete geçti! Seren Serengil'den yasak aşkı ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur'a dava!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA