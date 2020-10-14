Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber! Mahkeme Uğur Akkuş'un eski eşine delil yetersizliğinden beraat verdi

Ebru Şallı'yla evlenen işadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam'a boşanma protokolüne aykırı davrandığı iddiasıyla 100 bin dolarlık cezai şart istemli dava açmıştı.

100 BİN DOLARLIK DAVA AÇMIŞLARDI

Gonca Sağlam mahkemeye başvurarak Akkuş'un aralarındaki boşanma protokolüne aykırı davrandığını iddia etmiş ve 100 bin dolarlık cezai şartı ödemesini istemişti. Akkuş da aynı istekle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Akkuş'un dilekçesinde Sağlam'ın boşanma protokolüne uymadığını ve medyada yer almak için çaba sarfettiğini ifade etmişti. Uğur Akkuş ayrıca hakaret, tehdit ve şantaj nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

''BENİ SÜRÜNDÜRMEK İÇİN İFTİRA ATIYOR"

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'a kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Akkuş, 2017 Ekim ayında eski eşinin kendisini arayarak ''Bana 50 milyon dolar verirsen senin peşini bırakırım. Yoksa seni rezil ederim,bitiririm seni'' ifadelerini sarfettiğini iddia etmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada kendisine yapılan suçlamaları reddeden Gonca Sağlam, ''Eski eşim beni süründürmek için asılsız iddialarda bulunuyor, suçsuzum'' diyerek beraatini talep etti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Eylül ayında Ganca Sağlam'ın Uğur Akkuş'u tehdit ederek eski eşinden para istediğine ilişkin tek tanık olarak gösterilen kişi, duruşma sırasında sarfedilen sözleri duymadığını belirtti. Akkuş'un çalışanı olan tanık, kolluktaki ifadesi sırasında işini kaybetme korkusuyla yanlış beyanda bulunduğunu ve iddia edilen konuşma sırasında ses sisteminin açık olmadığını ifade etti. Bu durumda Sağlam'ın iddia edilen suçu işlediğine dair kesin ve yeterli kanıt bulunamamasından kaynaklı beraatine karar verildi.