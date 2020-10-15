Haberler Günaydın Haberleri Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

’ın eşi ve oğlu ile yaptığı paylaşımı oldu!

, eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı kareyi hesabından yayınladı. Arzum Onan'ın paylaşımına kısa sürede ve yağdı. Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 46 yaşındaki güzel oyuncunun kalp emojisi ile paylaştığı bu kare, takipçilerinden gördü. Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı oldu!

Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:43 Son Güncelleme: 15.10.2020 16:11 ABONE OL
Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

, kendisi gibi oyuncu olan eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı kareyi hesabından yayınladı. Onan'ın gönderisi takipçilerinden gördü.

Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

Kendisi gibi oyuncu olan ile 1996 yılında nikah masasına oturan , hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

Vapurla seyahat eden Onan, eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı bu kareyi yayınladı. 46 yaşındaki oyuncunun kalp emojisi ile paylaştığı gönderi takipçilerinden gördü.

Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

, geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

1993 Avrupa Güzel, konuyla ilgili şunları söylemişti: Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek.

Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.

Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

İŞTE ARZUM ONAN'IN O ÇOK KONUŞULAN AİLE PAYLAŞIMI...

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Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!
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