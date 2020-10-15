Arzum Onan’ın eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu!

Arzum Onan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Onan'ın gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Vapurla seyahat eden Onan, eşi ve oğlu Can Aslantuğ ile birlikte yer aldığı bu kareyi yayınladı. 46 yaşındaki oyuncunun kalp emojisi ile paylaştığı gönderi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
1993 Avrupa Güzel, konuyla ilgili şunları söylemişti: Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek.