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o programın akıbetini açıkladı! : Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Ünlü şovmen jüri koltuğunda oturduğu yarışması ile ilgili merak edileni açıkladı. O Ses Türkiye sevenlerine kötü haberi veren Beyazıt Öztürk oldu. Önceki gün Baltalina'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye'nin yeni sezonunu merakla bekleyenlere yarışmanın pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Beyazıt Öztürk "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:09 Son Güncelleme: 15.10.2020 09:33 ABONE OL
Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Ünlü şovmen jüri koltuğunda oturduğu yarışması ile ilgili merak edileni açıkladı. O Ses Türkiye sevenlerine kötü haberi veren Beyazıt Öztürk oldu.

Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Önceki gün Baltalina'nda görüntülenen 'nin yeni sezonunu merakla bekleyenlere yarışmanın pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.

Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Milliyet'in haberine göre; yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL YAPRAK SARMAYI ÖĞRENDİM'

Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" diye konuştu.

Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" demişti.

Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...
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