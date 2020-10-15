Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışması ile ilgili merak edileni açıkladı. O Ses Türkiye sevenlerine kötü haberi veren Beyazıt Öztürk oldu.
Önceki gün Baltalina'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye'nin yeni sezonunu merakla bekleyenlere yarışmanın pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.
Milliyet'in haberine göre; yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Beyazıt Öztürk "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.
'ÇOK GÜZEL YAPRAK SARMAYI ÖĞRENDİM'
Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" demişti.
Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.