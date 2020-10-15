Beyazıt Öztürk o programın akıbetini açıkladı! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk: Pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacak...

Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.