Esra Erol’dan uzaktan eğitime tablet desteği

Esra Erol, önceki gün yayınlanan programında bir yardım kampanyası başlattı. Erol, Türk Kızılayı'nın başlattığı Uzaktan Eğitime Yakın Destek Kampanyası için seyirciye çağrıda bulundu. Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan kampanya için izleyicilerine "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız.Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek" diye seslenerek yardım istedi. Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyiciler ise SMS yağmuruna başladı. Çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 bin TL toplandı.Kampanya, yayına konuk olan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın SMS atmasıyla başladı. Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi.