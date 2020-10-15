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’un programında flaş gelişme: Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı

ekranlarının reyting rekortmeni programı ’da da yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Bir yıl önce Esra Erol’un programına katılan Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Kanser hastası ve çaresiz kadın , 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiği ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. Neriman Yılmaz’ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. Esra Erol sayesinde ise gerçekleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 21:13 Son Güncelleme: 15.10.2020 21:38 ABONE OL
Esra Erol’un programında flaş gelişme: Neriman Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı

ekranlarının reyting rekortmeni programı 'da da yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Bir yıl önce Esra Erol'un programına katılan Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Kanser hastası ve çaresiz kadın , 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiği ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. Neriman Yılmaz'ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. Esra Erol sayesinde ise gerçekleri ortaya çıktı.

Esra Erol’un programında flaş gelişme: Neriman Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı

PEKİ, 1 YIL ÖNCE ESRA EROL'UN PROGRAMINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Kanser hastası ve çaresiz kadın Yılmaz, 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiğini ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. 'ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. sayesinde ise gerçekler ortaya çıktı. Eşi Erhan Y.'nin birlikte yaşadığı Esma K.'ya söylediği bazı ifadelerden dolayı hapis cezası alan Neriman Yılmaz birkaç gün cezaevinde kaldı. Tahrik edilerek söylenen sözler için haksız yere ceza alan Neriman Yılmaz birkaç gün sonra tahliye oldu.

Esra Erol’un programında flaş gelişme: Neriman Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı

NERİMAN YILMAZ'IN BİR YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ MÜCADELEDE İSE BUGÜN BÜYÜK GÜN!

Davayı Yılmaz'ın avukatı olarak Ahmet Faruk Kuran takip etti. ile E.Y Kastamonu aile mahkemesinde dün görülen duruşmada boşandı. Kastamonu Aile Mahkemesi'nin kararı sonrası velayet ise anne Neriman Yılmaz'a verildi. Neriman Yılmaz " Ben Dün Sayesinde Yeniden Doğdum" diyerek Esra Erol'a teşekkür etti.

Neriman Yılmaz'ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı | Video

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Esra Erol’un programında flaş gelişme: Neriman Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı
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