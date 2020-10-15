Esra Erol’un programında flaş gelişme: Neriman Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Bir yıl önce Esra Erol'un programına katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Kanser hastası ve çaresiz kadın Neriman Yılmaz, 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiği ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. Neriman Yılmaz'ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. Esra Erol sayesinde ise gerçekleri ortaya çıktı.