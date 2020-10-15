Fenerbahçeli Caner Erkin ile takım arkadaşı Serdar Aziz'in araba yarışı

MODELLER AYNI RENKLER FARKLI



Futbol dünyasında lüks araba yarışı yaşanıyor. Fenerbahçeli Caner Erkin'in 2.5 milyon lira ödeyerek aldığı Porsche Taycan Turbo S modeli aracının aynısından bu kez takım arkadaşı Serdar Aziz aldı.

Fenerbahçe'de oynayan ünlü futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte 2.5 milyon TL değerindeki, mavi renkteki Porsche marka yeni araçlarına binerken görüntülenmişti.



Aziz, elektrikli lüks aracıyla önceki gün İstinye'de görüntülendi.Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Volkan Demirel de yeni araç almıştı.