Atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ reytingin zirvesine kuruldu

Çarşambanın en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. Atv'de yayınlanan dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 9.76 izlenme oranı ve yüzde 23.83 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 9.78 izlenme oranı ve yüzde 21.85 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Osman Bey, kendisine kurulan tuzaktan Kumral Abdal'ın yardımıyla kurtulurken, Savcı Bey'in Kayı Obası'na gelişi dengeleri değiştirdi. #DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal'ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı. Ertuğrul Bey'in sürpriz biçimde Yavlak Hasan'ı ziyarete gittiği 29'uncu bölümün en çok konuşulan sahnesi, Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'i buluşturan bu sahne, izleyiciyi etkiledi.'Kuruluş Osman', yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi, geçtiğimiz hafta başladığı yeni sezonun ilk bölümüyle dijitalde de rekora koştu. 'Kuruluş Osman'ın 28'inci bölümü; Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesiyle hem ekrana, hem de sosyal medyaya damga vurmuştu. Nefes kesen görkemli savaş sahnesi ve yeni karakterlerinin ilk defa görüldüğü bölüm, tüm dijital mecralarda kısa bir sürede 10 milyon izlenmeye ulaştı.