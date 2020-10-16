Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor: Esra Erol programında bir ilk! Gözler DNA testinde...

18 yaşına geldiğinde ise Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı. Kardeş hasreti çektiğini belirten genç kızın bir de 27 yaşında bir ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki ağabey'in ise anlattıkları herkesi şoke etti. "ben ayşenur gibi şanslı bir çocuk olmadım en azından o bir aile ortamında büyümüş ben 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdundaydım" dedi. İki genç, Esra Erol sayesinde annelerine kavuştu.