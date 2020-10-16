Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor: Esra Erol programında bir ilk! Gözler DNA testinde...

Başarılı sunucu Esra Erol programında bir ilke daha imza attı. Esra Erol'da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Çoşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye gündemine oturmuştu. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı.
Esra Erol'un programında farklı bir aile dramı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
18 yaşında genç bir kız, daha 1 günlükken çocuk esirgeme yurdunda hayata yolculuğu başladı.
Esra Erol, iddiaların odağındaki Ayşenur'un hiç görmediği babasını ortaya çıkardı | Video
18 yaşına geldiğinde ise Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı. Kardeş hasreti çektiğini belirten genç kızın bir de 27 yaşında bir ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki ağabey'in ise anlattıkları herkesi şoke etti. "ben ayşenur gibi şanslı bir çocuk olmadım en azından o bir aile ortamında büyümüş ben 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdundaydım" dedi. İki genç, Esra Erol sayesinde annelerine kavuştu.
Annenin durumu ise içler acısıydı. %80 engelli olan anne Nilgül Hanım hayatı boyunca hep zorluklar yaşadığı ortaya çıktı. İddiaların odağındaki bir diğer isim ise Nilgün hanımın Ayşenur Coşkun'un babası olduğunu iddia ettiği kişi Aslan Sarıcanı Esra Erol kısa süre içinde bularak canlı yayına getirdi. Biyolojik anne Nilgül hanımın iddia ettiği Aslan Sarıcan tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için stüdyoya geldi. DNA testi sonucuna göre biyolojik baba Aslan Sarıcan mı çıkacak?
Şimdi ise bütün gözler Esra Erol'un DNA testi sonucunu açıklamasında.