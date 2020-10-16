İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Tatlıses'in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorken İdo Tatlıses'den bir paylaşım geldi. Ve evlilik için ilk adımlarını attılar.