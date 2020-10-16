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ile ilk adımı attı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu , ile evleniyor. Tatlıses’in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorken İdo Tatlıses’den bir paylaşım geldi. Ve evlilik için ilk adımlarını attılar.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 22:43 Son Güncelleme: 16.10.2020 23:14 ABONE OL
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu , ile evleniyor. Tatlıses'in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorken İdo Tatlıses'den bir paylaşım geldi. Ve evlilik için ilk adımlarını attılar.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses nişanlandı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı

Uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şevkatli ile evliliğe ilk adımı attı .

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı

Çift bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı
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