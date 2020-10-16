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Tek başına 'a uçtu: Uçakla seyahatten çekinmiyorum

Sevgilisi Edvina Sponza ile evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen eski Milli basketbolcu hafta sonu tatili için tek başına 'a uçtu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:25 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:38 ABONE OL
Tek başına Bodrum'a uçtu: Uçakla seyahatten çekinmiyorum

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle saat 15.40'da İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a giden Kutluay, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdıktan sonra CIP salonuna geçerek uçağının kalkış saatini bekledi.

Salgın döneminde yaptığı seyahatlerinin bir bölümünü araba ile yaptığını ifade eden ünlü basketbolcu, uçakla seyahat etmekten de çekinmediğini söyledi.

Maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uymanın önemine işaret eden Kutluay, bununla birlikte beslenme ve sporun da ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Hafta sonunu Bodrum'da geçirecek olan İbrahim Kutluay, pazar gecesi İstanbul'a dönecek.

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Tek başına Bodrum'a uçtu: Uçakla seyahatten çekinmiyorum
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