7 ay sonra kapılarını yeni sergiyle açtı

Pandemısebebiyle 17Mart'ta kapılarınıziyaretçilerekapatan AkbankSanat, öncekigün 38. Günümüz SanatçılarıÖdülü Sergisi ile 7 ay sonrayeniden sanatseverlerle buluştu.Çağdaş sanat alanındakigelişmeleri desteklemekve genç sanatçılara destekolmak amacıyla Resim veHeykel Müzeleri Derneği veAkbank Sanat iş birliğiyledüzenlenen sergi, 21 Kasım'akadar sürecek. Akbank SanatMüdürü Derya Bigalı, 'Pandemiyiboş geçirmedik. Hattaonline ve çevrimiçi etkinliklerimizleoldukça yoğun geçirdik.Uzun bir aradan sonrafiziksel bir sergi açtık" dedi.