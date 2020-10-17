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7 ay sonra kapılarını yeni sergiyle açtı

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
7 ay sonra kapılarını yeni sergiyle açtı
Pandemı sebebiyle 17 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere kapatan Akbank Sanat, önceki gün 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi ile 7 ay sonra yeniden sanatseverlerle buluştu. Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen sergi, 21 Kasım'a kadar sürecek. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, 'Pandemiyi boş geçirmedik. Hatta online ve çevrimiçi etkinliklerimizle oldukça yoğun geçirdik. Uzun bir aradan sonra fiziksel bir sergi açtık" dedi.
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7 ay sonra kapılarını yeni sergiyle açtı
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