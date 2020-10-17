7 ay sonra kapılarını yeni sergiyle açtı

Pandemı
sebebiyle 17
Mart'ta kapılarını
ziyaretçilere
kapatan Akbank
Sanat, önceki
gün 38. Günümüz Sanatçıları
Ödülü Sergisi ile 7 ay sonra
yeniden sanatseverlerle buluştu.
Çağdaş sanat alanındaki
gelişmeleri desteklemek
ve genç sanatçılara destek
olmak amacıyla Resim ve
Heykel Müzeleri Derneği ve
Akbank Sanat iş birliğiyle
düzenlenen sergi, 21 Kasım'a
kadar sürecek. Akbank Sanat
Müdürü Derya Bigalı, 'Pandemiyi
boş geçirmedik. Hatta
online ve çevrimiçi etkinliklerimizle
oldukça yoğun geçirdik.
Uzun bir aradan sonra
fiziksel bir sergi açtık" dedi.