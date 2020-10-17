Halil Sezai’nin tahliye talebi reddedildi! Mahkeme ‘tutukluluk haline devam’ dedi

İstanbul Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, mahkeme Paracıkoğlu hakkında beş ayrı suçtan toplamda 3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı. Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebini ise reddeden mahkeme, Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamını istedi.



KOMŞUSUNU 30 CM'LİK ODUNLA DARP ETTİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Meriç'i 18 Eylül'de darp ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Halil Sezai hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 9 Ekim'de iddianame hazırlamıştı. Olay günü taraflar arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma yaşandığının belirtildiği iddianamede, Halil Sezai'nin elindeki 30 santimetrelik odunla Meriç'i kasten yaralama suçunu işlediği kaydedilmişti.

Halil Sezai hakkında son dakika kararı! 13 yıl 10 aylık iddianame kabul edildi! | Video