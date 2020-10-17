Sultan’ın makyajlı ilk fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 14 yaşında sinemaya ilk başladığı yıllarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Şoray'ın '14 yaş henüz dolmamış. İlk makyaj ve benim için yeni bir dönem başlıyor' notunu eklediği fotoğrafı büyük beğeni aldı. Filiz Akın'dan Suzan Kardeş'e kadar pek çok ünlü isim de paylaşıma yorum yaptı. Ancak bir grup takipçi, Şoray'ın o fotoğrafta 14 yaşında olduğuna inanmadı. Sultan'ın hayranları ise fotoğrafın o yıllara ait olduğunu kanıtlayan paylaşımlar ve yorumlar yaparak, 14 yaşında olduğuna inanmayanları ikna etmeye çalıştı.