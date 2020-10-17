Survivor Sercan bombayı patlattı! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

Survivor 2020 yarışmasında başarılı performansıyla hafızalara kazınan Survivor Sercan magazin gündeminden düşmüyor. Bir dönem Bursaspor'da forma giyen ardından Survivor yarışmasına katılan Sercan futbola geri dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyor. Son olarak katıldığı bir programda kendisine yöneltilen futbola geri dönecek misin sorusuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Survivor Sercan Yıldırım'dan gelen bomba itiraflar…
Bir dönem Bursaspor'da top koşturan ardından Survivor yarışmasına katılan Sercan Yıldırım futbolla ilgili yaptığı açıklamaları gündem oldu. 1990 doğumlu Sercan futbola dönüş sinyali vererek takipçilerini heyecanlandırdı…
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sercan Yıldırım şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeydi. Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Altyapı ile ilgili donanımlı bir akademi projesi olacak. Akademimizde yer alacak gençler sadece saha içerisini öğrenmeyecekler. Pedagog destekleri alacaklar, dil eğitimlerine kadar her türlü eğitimi alacaklar."
"İnşallah Bursa ve Türk futboluna çok büyük katkılar sağlarız. Bursaspor'a ve A Milli Takımlarımıza fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize. Sahalarımız suni çim olmayacak. Oyuncularımız normal çim sahalarda eğitimlerini alacaklar. Koronavirüs salgını konusunda da biz her türlü önlemlerimizi aldık."
"Futbola geri döneceğim. Yaz transfer döneminde Bursaspor'a dönme ihtimalim çok yüksekti. Ancak Bursaspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Devre arasına kadar bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Devre arasında her şey olabilir."
"Kariyerimin kırılma noktası Lokomotiv Moskova ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Bursaspor'a geri dönmem oldu. Rusya Ligi'nden Batı Avrupa takımlarına transfer olmam çok daha kolay olabilirdi. Galatasaray'ı tercih ettim. Şanssızlıklar yaşadım. Benim de hatalarım oldu. Genç yaşlarda bunları yaşadım. Bambaşka bir futbolculuk kariyerim olabilirdi."
"Beni en çok etkileyen teknik direktör Fatih Terim'dir. Beni Galatasaray'a almıştı, A Milli Takım'da oynatmıştı. Gerçekten çok etkileyici bir hoca. Bursaspor'da şampiyonluk yaşadığımız Ertuğrul Sağlam'ın da ismini verebilirim."
"Survivor'da yarışmak da futbol oynamakta zor işler. Benzer yönleri çok fazla. İkisinde de çok fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Karagümrük'ün futbolcuydum. Sakatlıktan çıkmıştım. Psikolojik olarak zor bir dönem geçiriyordum. Survivor'a gitme konusunda radikal bir karar almam gerekiyordu. Öyle de yaptım. Survivor'da çok güzel insanlar tanıdım. İyi ki katılmışım. Acun Ilıcalı gibi bir insanla tanıştığım için çok mutluyum."
"Hayatıma yeni bir sayfa açtım. Sağlığım olduğu sürece her şeyi başarabileceğimi düşünüyorum. Survivor bana popülarite verdi. İnsanlara kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. İnsanlar beni ve karakterimi tanımış oldu. Maçtan sonra demeç vermekle, Survivor'da demeç vermek bambaşka işler. Futbolcuyken beni sadece futbol dünyası tanırken; Survivor'da beni tüm Türkiye tanıdı."