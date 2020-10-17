Survivor Sercan bombayı patlattı! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

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bombayı patlattı! futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

Tv8’de yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını duyuran son günlerde yaptığı açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Bir radyo programına katılan ve yeni projelerinin olduğunu vurgulayan Sercan futbola dönüp dönmeyeceği ile ilgili de konuştu. Yıldırım, kendisine yöneltilen futbola geri dönecek misin sorusu üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı. ’da uzun süre forma giyen Yıldırım, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde futbol akademisi açarak yeni projesini ve planlarını anlattı. İşte ’ın dikkat çeken açıklamaları…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:38 Son Güncelleme: 17.10.2020 11:38 ABONE OL
Survivor Sercan’dan bomba itiraflar! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

Survivor 2020 yarışmasında başarılı performansıyla hafızalara kazınan magazin gündeminden düşmüyor. Bir dönem 'da forma giyen ardından Survivor yarışmasına katılan Sercan futbola geri dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyor. Son olarak katıldığı bir programda kendisine yöneltilen futbola geri dönecek misin sorusuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Survivor 'dan gelen bomba itiraflar…

SURVİVOR SERCAN'DAN BOMBA İTİRAF GELDİ! SERCAN YILDIRIM FUTBOLA GERİ DÖNECEK Mİ?

Bir dönem Bursaspor'da top koşturan ardından Survivor yarışmasına katılan Sercan Yıldırım futbolla ilgili yaptığı açıklamaları gündem oldu. 1990 doğumlu Sercan futbola dönüş sinyali vererek takipçilerini heyecanlandırdı…

Survivor Sercan’dan bomba itiraflar! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM BİR PROJEYDİ

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeydi. Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Altyapı ile ilgili donanımlı bir akademi projesi olacak. Akademimizde yer alacak gençler sadece saha içerisini öğrenmeyecekler. Pedagog destekleri alacaklar, dil eğitimlerine kadar her türlü eğitimi alacaklar."

"İnşallah Bursa ve Türk futboluna çok büyük katkılar sağlarız. 'a ve A Milli Takımlarımıza fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize. Sahalarımız suni çim olmayacak. Oyuncularımız normal çim sahalarda eğitimlerini alacaklar. Koronavirüs salgını konusunda da biz her türlü önlemlerimizi aldık."

FUTBOLA GERİ DÖNECEK MİSİN?

"Futbola geri döneceğim. Yaz transfer döneminde Bursaspor'a dönme ihtimalim çok yüksekti. Ancak Bursaspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Devre arasına kadar bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Devre arasında her şey olabilir."

Survivor Sercan’dan bomba itiraflar! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

"KARİYERİMİN KIRILMA NOKTASI..."

"Kariyerimin kırılma noktası Lokomotiv Moskova ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp 'a geri dönmem oldu. Rusya Ligi'nden Batı Avrupa takımlarına transfer olmam çok daha kolay olabilirdi. Galatasaray'ı tercih ettim. Şanssızlıklar yaşadım. Benim de hatalarım oldu. Genç yaşlarda bunları yaşadım. Bambaşka bir futbolculuk kariyerim olabilirdi."

FATİH TERİM İTİRAFI...

"Beni en çok etkileyen teknik direktör Fatih Terim'dir. Beni Galatasaray'a almıştı, A Milli Takım'da oynatmıştı. Gerçekten çok etkileyici bir hoca. Bursaspor'da şampiyonluk yaşadığımız Ertuğrul Sağlam'ın da ismini verebilirim."

Survivor Sercan’dan bomba itiraflar! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

"TÜRKİYE BENİ SURVIVOR'DA TANIDI"

"Survivor'da yarışmak da futbol oynamakta zor işler. Benzer yönleri çok fazla. İkisinde de çok fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Karagümrük'ün futbolcuydum. Sakatlıktan çıkmıştım. Psikolojik olarak zor bir dönem geçiriyordum. Survivor'a gitme konusunda radikal bir karar almam gerekiyordu. Öyle de yaptım. Survivor'da çok güzel insanlar tanıdım. İyi ki katılmışım. gibi bir insanla tanıştığım için çok mutluyum."

"Hayatıma yeni bir sayfa açtım. Sağlığım olduğu sürece her şeyi başarabileceğimi düşünüyorum. Survivor bana popülarite verdi. İnsanlara kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. İnsanlar beni ve karakterimi tanımış oldu. Maçtan sonra demeç vermekle, Survivor'da demeç vermek bambaşka işler. Futbolcuyken beni sadece futbol dünyası tanırken; Survivor'da beni tüm Türkiye tanıdı."

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Survivor Sercan bombayı patlattı! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…
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