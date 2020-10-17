Survivor Sercan bombayı patlattı! Sercan Yıldırım futbola geri mi dönecek? Futbola geri dönmek…

UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM BİR PROJEYDİ

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sercan Yıldırım şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeydi. Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Altyapı ile ilgili donanımlı bir akademi projesi olacak. Akademimizde yer alacak gençler sadece saha içerisini öğrenmeyecekler. Pedagog destekleri alacaklar, dil eğitimlerine kadar her türlü eğitimi alacaklar."

"İnşallah Bursa ve Türk futboluna çok büyük katkılar sağlarız. Bursaspor'a ve A Milli Takımlarımıza fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize. Sahalarımız suni çim olmayacak. Oyuncularımız normal çim sahalarda eğitimlerini alacaklar. Koronavirüs salgını konusunda da biz her türlü önlemlerimizi aldık."

FUTBOLA GERİ DÖNECEK MİSİN?

"Futbola geri döneceğim. Yaz transfer döneminde Bursaspor'a dönme ihtimalim çok yüksekti. Ancak Bursaspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Devre arasına kadar bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Devre arasında her şey olabilir."