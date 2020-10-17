Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Ekim 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Ekim 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "'Bir Bilene Sor' günlerinden geçiyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Satürn – Yengeç döngüsü oturmamış şirketleri ve sallantıda olan yönetimsel yapıları işaret ediyor. Otomotiv sektöründeki finansal dalgalanmalar hibrit araç kullanımının önünü açıyor. 28 Mayıs 1937'de Mars Akrep Retro'sunda kurulan Volkswagen yakın tarihindeki karışıklar gibi yeni bir karışıklığa imza atabilir.
Koç: Sosyal ortamın ve aile düzenin noktasında ayrışmalar yaşayıp; tercih yapmanın gerektiği durumların arasında kalabilirsin.
Boğa: Bir yandan iletişimine, bir yandan da kişisel çıkarlarına yöneliyorsun. Kendini toparladığın günlerin içine, yeni başlangıçlara adım atacaksın.
İkizler: Kendi kuralların ve kalıpların var. Etrafını gözlemlerken dikkatini aksi yönde çeken kişilere karşı tolere göstermek istemeyeceksin.
Yengeç: Hırslarını yönetmelisin! Çevrendekilere karşı şans vermek, yaratılan fırsatları yakalamak sana da iyi gelecek.
Aslan: Duygusal derinliğin giderek artıyor. Üzerinde artık taşımak istemediğin baskılara karşı sert tepkiler vereceksin. Yakıp yıkarken dikkatli olmalısın…
Başak: Yorgunluk hissi üzerine yağıyor, hava değişimi fiziksel olarak yıpratıcı etkiler doğurabilir. Ailene karşı daha ilgili bir günden geçiyorsun.
Terazi: Geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak, geleceğine dair daha temkinli ve planlı taşlar diziyorsun. Seyahat etme isteğini bastıramıyorsun.
Akrep: İleriye yönelik planlarını anlattığın kişilerden yapıcı geri dönüşler almak, seni daha fazla motive ediyor. Eski bir dostundan telefon alabilirsin.
Yay: Gireceğin sosyal ortamlara kattığın renk ile gözleri üzerine çekiyorsun. Tamamen kendine ayırmak istediğin bir günün içindesin.
Oğlak: Geçmiş ilişkilerinden dolayı daha hassas davranman, yakın çevrenle kişisel problemlere neden olabilir. Büyük dönüşümlere hazır olmalısın.
Kova: Kişisel bakımına ve fiziksel farkındalığına daha çok dikkat kesiliyorsun. İnsanların dikkatini çekmek için fazlasıyla çaba sarf edebilirsin.
Balık: Detaycılığın keyfini kaçıracak noktalara ulaşabilir. Biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Yeni insanları hayatına dahil edebilirsin.
'BİR BİLENE SOR' GÜNLERİNDEN GEÇİYORUZ
Yeniay'ın etkileri 16 Ekim'den bu yana hem ilişkilerde hem kariyerde hem de sosyal hayatta yaşantımızın tamamına sirayet ederken, yaşadığımız tecrübeler yaşamında rehber arayan kişilere bir kılavuz niteliğinde olabilir. Havanın öncü burcundaki Yeniay arkadaşlık ilişkilerimizdeki çatlakları onarmaya gelirken, neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha net gözlemliyoruz.
Kendimizden Çok Başkalarını Düşündüğümüz Bir Süreçteyiz
Hem kariyer yaşamında hem de sosyal yaşamında sorunları olan kişiler ile oldukça karşılaşabiliriz bu Yeniay sürecinde. Bu süreçte ise kendi dertlerimiz bir yana dursun çevremizdeki kişilerin yaşamlarına dokunmak isteyebiliriz. Bu özverimizin farkına varan kişiler akıl danışmak için bizleri epeyce meşgul edebilirler. Kısacası bu Yeniay ve gökyüzü transitleri Ekim ayının 16'sından itibaren yüce bir bilgeliğin habercisi… 1988 – 1990 yılları arasında doğanlar hayatlarında son iki buçuk yıldır yaşadıkları karmaşaları (Satürn döngülerini) öncü burçta gerçekleşen Yeniay ile çözüme kavuşturabilecek ve net kararlar verebilecekler.
Yeniay'da Neleri Yapmamak Gerekiyor?
Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?
Aile, Eğitim ve Net Kararlar
Ailelerimizle önemli konuşmaların içerisine gireceğimiz bu Yeniay'da kesin konuşmalarımızın çoğunu eğitim odaklı yapabiliriz. Özellikle çocukları eğitim çağında olanlar 16 Ekim'den itibaren verdikleri kararlarda ve uyguladıkları planda daha net olacaklar. Ayakları yere basan kararlar almak Yeniay Terazi burcundayken daha kolay olacak. Bu Yeniay bambaşka bir Yeniay…
''Unutmayın ki bu Yeniay'ı Merkür ve Mars Retro'su yalnız bırakmıyor. Aynı zamanda Yeniay, vesveselerden ve kuruntulardan ise el ele verirsek kurtulabileceğimizi işaret ediyor.''