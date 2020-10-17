Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Ekim 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Ekim 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "'Bir Bilene Sor' günlerinden geçiyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 EKİM 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Satürn – Yengeç döngüsü oturmamış şirketleri ve sallantıda olan yönetimsel yapıları işaret ediyor. Otomotiv sektöründeki finansal dalgalanmalar hibrit araç kullanımının önünü açıyor. 28 Mayıs 1937'de Mars Akrep Retro'sunda kurulan Volkswagen yakın tarihindeki karışıklar gibi yeni bir karışıklığa imza atabilir.

Koç: Sosyal ortamın ve aile düzenin noktasında ayrışmalar yaşayıp; tercih yapmanın gerektiği durumların arasında kalabilirsin.

Boğa: Bir yandan iletişimine, bir yandan da kişisel çıkarlarına yöneliyorsun. Kendini toparladığın günlerin içine, yeni başlangıçlara adım atacaksın.

İkizler: Kendi kuralların ve kalıpların var. Etrafını gözlemlerken dikkatini aksi yönde çeken kişilere karşı tolere göstermek istemeyeceksin.

Yengeç: Hırslarını yönetmelisin! Çevrendekilere karşı şans vermek, yaratılan fırsatları yakalamak sana da iyi gelecek.

Aslan: Duygusal derinliğin giderek artıyor. Üzerinde artık taşımak istemediğin baskılara karşı sert tepkiler vereceksin. Yakıp yıkarken dikkatli olmalısın…