Zirvenin tek sahibi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 9.74 izlenme oranı ve yüzde 25.52 izlenme payı, AB'de yüzde 7.98 izlenme oranı ve yüzde 20.70 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.10 izlenme oranı ve yüzde 22.79 izlenme payı alarak birinci oldu. Bölüm, Yılmaz ve Demir'in Adnan ile ilgili hesaplaşmalarına, yine birbirlerine silah çekmelerine sahne oldu. Ancak konakta herkesi şoke eden gelişme, başka bir silah sesi ile yaşandı. Yılmaz'ın Demir'e çektiği silahın, Züleyha ile Hünkar onları durdurmaya çalışırken patlaması, korku dolu bir bölüm finali yaşattı. Züleyha, Hünkar ve Gülten'e veda ederek, sevinç ve mutluluk gözyaşları içinde konaktan ayrıldı ama bu kez kavuşmalarına Şermin engel oldu. Kaçacaklarını öğrenen Demir, Züleyha'nın yolunu kesince, Hünkar'ın yine duruma müdahale ettiğini düşünen Yılmaz da konağa koştu. Hünkar'ı alıp kulübeye götüren Yılmaz, kaderlerini değiştiren kadını alevler içinde bıraktı.