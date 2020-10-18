Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı ‘Maraşlı’nın çekimleri başladı

Başrollerını Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, yeni sezonun merakla beklenen yapımı 'Maraşlı'nın çekimleri önceki gün başladı. Senaryosunu Ethem Özışık'ın, yönetmenliğini ise Kudret Sabancı'nın üstlendiği dizi yakında atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak.Burak Deniz'in 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat verdiği dizide ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor. Dizi; Özel Kuvvetler'den ayrıldıktan sonra sahaf dükkanı açan gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan ve tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan 'Maraşlı' ile hayatını kurtardığı 'Mahur'un hikayesini anlatıyor.