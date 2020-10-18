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'in minik kızı Neva'dan haber var! haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

7.kez ameliyat edilen kızı hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva yaşadığı bağırsak hastalığından nedeni ile 7. ameliyatını oldu. Sinan Özen dün hesabından minik Neva'nın ameliyata giderken görüntülerini paylaşmış ve sevenlerinden dua istemişti. Şarkıcı Sinan Özel hesabından yaptığı açıklamayla güzel haberler verdi. Sinan Özen son paylaşımında kızı Neva'nın sağlık durumu ile ilgili doktorlarından bilgi aldığı anları paylaştı. Sinan Özen'in eşinin sevinç gözyaşları duygulandırdı...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:43 Son Güncelleme: 18.10.2020 17:00 ABONE OL
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

7.kez ameliyat edilen kızı hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva yaşadığı bağırsak hastalığından nedeni ile 7. ameliyatını oldu.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

Sanatçı 2016 yılında Burcu Kartal'la nikah masasına oturmuştu. 4 yıllık mutlu evliliklerini ikizleriyle taçlandıran çift kızları Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Şubat ayında doğan ikizleri Sanberk ve Neva'nın aileye katılmasıyla mutlulukları perçemlenen ikili, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

dün hesabından minik Neva'nın ameliyata giderken görüntülerini paylaşmış ve sevenlerinden dua istemişti. Şarkıcı Sinan Özel hesabından yaptığı açıklamayla güzel haberler verdi.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

son paylaşımında kızı ile ilgili doktorlarından bilgi aldığı anları paylaştı.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

Kızı Neva'nın doktorunun açıklamalarını paylaşan Özen, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" notunu ekledi.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

Özen'in paylaşımına eşi Burcu Kartal'ın sevinç gözyaşları damga vurdu.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

Ünlü sanatçının gönderisine destek mesajları yağdı.

Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!

Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı! | Video

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Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
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