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'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

ile futbolcu , Mart 2018'de evlenmiş, Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Daha sonra Aslıhan Doğan Turan ikinci çocukları Asil Aslan'ı dünyaya getirdi. Mutlu aile pozlarını ve videolarını sıklıkla paylaşan çiften bir yenisi daha geldi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 20:24 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:46 ABONE OL
Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

ile futbolcu , Mart 2018'de evlenmiş, Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Daha sonra Aslıhan Doğan Turan ikinci çocukları Asil Aslan'ı dünyaya getirdi. Mutlu aile pozlarını ve videolarını sıklıkla paylaşan çiften bir yenisi daha geldi.

Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olan ve tam 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen , Instagram hesabından oğullarının videosunu paylaştı.

Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

2 yaşındaki Hamza Arda'nın 'Cim bom bom' tezahüratını, henüz 4 aylık olan kardeşi Asil Aslan'a söylediği anları takipçileriyle paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, paylaşıma Galatasaray kulübünü de etiketledi.

Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

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Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov | Video

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Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!
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