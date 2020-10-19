Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Daha sonra Aslıhan Doğan Turan ikinci çocukları Asil Aslan'ı dünyaya getirdi. Mutlu aile pozlarını ve videolarını sıklıkla paylaşan çiften bir yenisi daha geldi.
2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olan ve tam 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Instagram hesabından oğullarının videosunu paylaştı.
2 yaşındaki Hamza Arda'nın 'Cim bom bom' tezahüratını, henüz 4 aylık olan kardeşi Asil Aslan'a söylediği anları takipçileriyle paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, paylaşıma Galatasaray kulübünü de etiketledi.