Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov!

Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Daha sonra Aslıhan Doğan Turan ikinci çocukları Asil Aslan'ı dünyaya getirdi. Mutlu aile pozlarını ve videolarını sıklıkla paylaşan çiften bir yenisi daha geldi.