Atatürk imzalı fotoğraf 157 bin liraya satıldı

ARTAM Antik A.Ş'. nin online olarak düzenlediği 350. Çağdaş ve Klasik Tablolar Müzayedesi önceki gün yapıldı. 225 eserin satışa sunulduğu müzayedede, Mustafa Kemal Atatürk imzalı fotoğraf, KDV ve komisyon dahil 157 bin liraya satıldı. Cumhuriyet'in 10'uncu yılı olan 29 Ekim 1933 tarihli, 23x17 cm ölçülerindeki eser, Atatürk'ün yaveri Kılıç Ali'ye atfedilerek imzalanmış. İlk kez müzayedeye çıkan ve 30 bin liradan satışa sunulan fotoğrafa sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Canan Tolon imzalı isimsiz eserin 250 bin liraya alıcı bulduğu müzayedede; Nuri İyem'in Eltiler adlı eseri 84 bin lira, Burhan Doğançay'ın Kurdeleler serisinden bir eseri 70 bin liraya, Devrim Erbil'in de İstanbul adlı eseri de 70 bin liraya satıldı.NURİ Bilge Ceylan'ın heyecanla beklenen yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı 2 milyon TL yapım desteğinin ardından Eurimages Fonu tarafından da 470 bin Euro ile (4.2 milyon TL) desteklendi. 2022'de izleyici karşısına çıkacak olan Arte France Cinema ortak yapımcılığındaki filmin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor.KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ile birlikte önceki gün kapılarını açan 5. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Ark Kültür ve Pera Müzesi'ni gezdi. 'Empatiye Dönüş Bienal: Birden fazlası için tasarım başlıklı bienal, sergi mekanlarında 15 Kasım'a kadar sürecek.KADROSUNDAGürberk Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş gibi oyuncuların yer aldığı; Adana Altın Koza Film Festivali'nde Sitare Akbaş'a Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü getiren 'Ben Bir Denizim', Türkiye'deki ilk gösteriminin ardından festival yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor. Filmin ilk uluslararası gösterimi Kasım ayında Almanya'da düzenlenecek olan 31. Film Festival Cottbus'da Gençlik Filmleri Yarışması'nda yapılacak. Yönetmen Umut Evirgen'in ilk uzun metraj filmi, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival'den de davet aldı.İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin ilk kez konser şeklinde sahnelediği, Puccini'nin 'Il Tabarro Operası', Kadıköy Süreyya Operası'nda son kez sahnelendi. Karanlık drama olarak değerlendirilen 'Il Tabarro' aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Öte yandan İDOB'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Süreyya Operası'nda vereceği konserin biletleri kısa sürede tükendi.