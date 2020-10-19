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Fulden Uras’a hakaretten ceza

Başkanı olduğu derneğin üyesi T.’yi ‘Dolandırıcı’ diye suçlayan şarkıcı Fulden Uras hakkında soruşturma başlatıldı. Betül T.’nin ihbarı sonrası açılan davada mahkeme, Uras’ı 87 gün adli para cezasına çarptırdı

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Fulden Uras’a hakaretten ceza
Başkanı olduğu Kelebek Çocukları Derneği adına düzenlenen programda karşılaştığı dernek üyesine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan şarkıcı Fulden Uras, para cezasına çarptırıldı. Uras, derneğin geçen yıl düzenlenen iftar programında dernek üyesi Betül T. ile karşılaşmış, ikili arasında tartışma çıkmıştı. Şarkıcı sosyal medya hesabından "Betül T.'yi savcılığa ihbar edeceğim. Milleti dolandıran biri" şeklinde yorum yazınca, Betül T. savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Betül T.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uras'la uzlaşmak istemeyen Betül T.'nin şikayeti üzerine şarkıcı hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Uras, Betül T. hakkındaki paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti. Mahkeme Uras'ı hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırdı.
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Fulden Uras’a hakaretten ceza
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